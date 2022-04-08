"Обстріли ведуться цілодобово": голова Донецької ОВА про підготовку окупантів до масованого наступу на Донбасі

Павло Кириленко наголосив, що окупанти обстрілюють усю цивільну та медичну інфраструктуру.
Російські окупанти готуються до масованого наступу на Донбасі.
Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу 8 квітня.
"Обстріли ведуться фактично цілодобово, особливо, Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації та масованих наступів", — сказав він під час брифінгу.
Також Кириленко наголосив, що окупанти обстрілюють усю цивільну та медичну інфраструктуру.
"Ворог не зупиниться ні перед чим. Не зумівши відразу захопити міста, ворог просто знищуватиме. Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, як авіація, виключно застосовуючи її проти мирного населення", — підсумував глава ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.
Читайте також:
- "Це може бути підготовкою до великого наступу на Донбас": експерт назвав причини ракетного удару по Краматорську
- "Буде другий раунд за пару років": Арестович на 100% впевнений у новому зіткненні Росії з Україною
- Стало відомо, чому Шойгу не з'являвся на публіці
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та порад