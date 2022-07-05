Обстріли, вибухи, горять поля, але набирає обертів рух опору: яка ситуація в Херсонській області

Обстріли, вибухи, горять поля, але набирає обертів рух опору: яка ситуація в Херсонській області

У Херсонській області станом на 5 липня у тривають обстріли, стрілянина та вибухи, є поранені. Окрім того, горять поля з урожаєм, а російські загарбники мінують береги річок.

Водночас у Херсонській області дедалі більше обертів набирає рух опору.

Про це депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у Мережі.

"На Херсонщині знову обстріли, вильоти, стрілянина й вибухи. Неспокійно й гучно, повітряні тривоги. Горять поля врожаїв, окупанти мінують береги річок. Є поранені. Немає зв’язку та Інтернету. Дуже багато людей залишаються незаконно ув’язненими в облаштованих загарбниками підвалах і катівнях", – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, пропагандисти поширюють відео, де в Херсоні вишикувалися черги по російські паспорти. Це люди у віці 60+.

"Молоді немає, ніхто не хоче брати кривавий паспорт і автоматично повістку на війну. А от пенсіонери не проти. Не виключаю, що є ідейна суто проросійська частина, але таких небагато, а є ті, яких окупант поставив на межі виживання. Зрозуміло, що цих людей з російськими паспортами орки потім використають для свого фейкового референдуму", – зауважив радник голова ОВА.

Водночас він нагадав заяву української розвідки про те, що серпень стане переломним моментом. Тож зважати на цю паспортизацію і сюжети російських ЗМІ не варто, закликав Хлань.

Він також повідомив, що 4 липня у Херсоні невідомі зняли орнамент "вишиванки" з пам'ятника Небесній сотні.

"В області все більше обертів набирає рух опору, який відстежує не тільки місця скупчення орків і колаборантів, але й виявляє зрадників серед місцевих жителів. Так, на жаль, такі є. Неважливо, з яких міркувань вони йдуть на співпрацю з ворогом: гроші чи переконання – вони стають співучасниками злочинів, тому будуть нести суворе покарання", – попередив депутат облради.

Нагадаємо, очільник розвідки Кирило Буданов повідомив, що на перші великі перемоги України у війні з Росією варто чекати у серпні.

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