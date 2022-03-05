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Обстріли Волновахи і Маріуполя: МЗС вимагає від Москви негайно наказати російським військам припинити вогонь

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Обстріли Волновахи і Маріуполя: МЗС вимагає від Москви негайно наказати російським військам припинити вогонь

УНІАН

Росія продовжує обстріли Маріуполя, Волновахи та низки інших міст.

Міністерство закордонних справ звинуватило Росію у зриві домовленостей про створення гуманітарних коридорів для евакуації мешканців заблокованих окупантами міст.

Про це повідомив речник МЗС Олега Ніколенка.

"Порушуючи домовленості, Росія продовжує обстріли Маріуполя, Волновахи та інших міст. Російські бомбардування, що тривають, роблять неможливими відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації мирних жителів. Ми закликаємо Москву негайно наказати російським військам припинити вогонь", – написав він у Twitter.

Як повідомлялось, у суботу, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 мешканців. Евакуацію припинили через відновлення обстрілів окупантами.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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