Обстріли Волновахи і Маріуполя: МЗС вимагає від Москви негайно наказати російським військам припинити вогонь

Обстріли Волновахи і Маріуполя: МЗС вимагає від Москви негайно наказати російським військам припинити вогонь

Росія продовжує обстріли Маріуполя, Волновахи та низки інших міст.

Міністерство закордонних справ звинуватило Росію у зриві домовленостей про створення гуманітарних коридорів для евакуації мешканців заблокованих окупантами міст.

Про це повідомив речник МЗС Олега Ніколенка.

"Порушуючи домовленості, Росія продовжує обстріли Маріуполя, Волновахи та інших міст. Російські бомбардування, що тривають, роблять неможливими відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації мирних жителів. Ми закликаємо Москву негайно наказати російським військам припинити вогонь", – написав він у Twitter.

Як повідомлялось, у суботу, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 мешканців. Евакуацію припинили через відновлення обстрілів окупантами.