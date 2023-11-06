Обстріли з авіації та знищення живої сили окупантів: яка ситуація на Бахмутському та Куп'янському напрямках

Окупанти не полишають надії захопити Куп’янськ, тому вони проводять активні наступальні дії.

Російські окупанти на Куп’янському напрямку продовжують активні наступальні дії. Вони намагаються повторно захопити логістичний центр.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, окупанти не полишають надії захопити Куп’янськ, тому вони проводять активні наступальні дії. Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, росіяни завдали дев’ятьох авіаційних ударів, застосували шість дронів. Загалом відбулося 610 обстрілів.

“Кількість обстрілів плюс-мінус залишається однаковою, авіаційних ударів, дронів камікадзе… все залежить від погоди, яка є на цей день. Якщо погода псується - авіація та дрони застосовуються менше. Проте наші захисники тримають оборону. Якихось стратегічних здобутків у противника нема”, - розповів Володимир Фітьо.

Він також додав, що ЗСУ за добу “мінуснули” 202 окупантів та знищили 18 одиниць техніки.

“У окупантів відчувається певний брак техніки, але вони її підтягують, підтягують резерви. Щодо Бахмутського напрямку - противник перейшов до активних дій, основна їхня мета - не допустити покращення тактичного становища українських захисників. Вони намагаються повернути ті позиції, які втратили. Відбулося 10 бойових зіткнень, один авіаційний удар”, - підкреслив Фітьо.

Загалом відбулося 558 обстрілів. ЗСУ ліквідували 199 російських окупантів, ще була знищена 31 одиниця техніки.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського режисера, який приїхав на війну вбивати українців.

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