Обстріли ЗАЕС: Зеленський звернувся до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого Рогу, Запоріжжя

Російські війська фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 серпня.

"Сьогодні хочу звернутися насамперед до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого (Рогу – ред.), Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ" – сказав Зеленський.

Він наголосив – якщо хтось там у Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору.

"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було", – зауважив президент.

Він повідомив, що на це має бути потужна реакція. Тож українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти РФ обов’язково блокували російську атомну галузь.

"І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов’язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії", – попередив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто захищає цей напрямок, витримує цей тиск російських терористів і захищає Україну та світ від створеної окупантами ядерної загрози.

Нагадаємо, 13 серпня російські війська продовжують вести обстріли в напрямку Запорізької АЕС, тож влада Енергодара закликала містян не виходити на вулиці.

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