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Обстріли Запорізької АЕС: "Енергоатом" спростував брехню росіян про пожежу на енергоблоці

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Обстріли Запорізької АЕС: "Енергоатом" спростував брехню росіян про пожежу на енергоблоці

Фото: Дмитро Орлов

На другому енергоблоці Запорізької АЕС, яку обстріляли росіяни, не виникало пожежі.

Окупанти придумують фейкові новини, щоб дестабілізувати ситуацію та поширити панічні настрої. 

Про це 11 серпня повідомив "Енергоатом". 

"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає. Чергові фейки ворог розповсюджує для подальшої дестабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС і нагнітання панічних настроїв серед населення", - наголосили в "Енергоатомі". 

Там додали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми. 

Нагадаємо, російські окупанти 11 серпня знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

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