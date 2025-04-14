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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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385
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Обстріли балістикою: скільки часу мають мешканці прифронтових міст, щоб сховатися в укриття

Коментуючи наслідки удару росіянами балістичними ракетами по прифронтовому місту Суми минулої неділі, Клименко закликав людей ховатися в укриттях у разі повітряної тривоги впродовж однієї хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ракетний комплекс "Іскандер-М"

Ракетний комплекс «Іскандер-М» / © bastion-karpenko.ru

У разі удару балістикою у мешканців прифронтових міст є максимум до хвилини часу, аби сховатися в укритті.

Про це заявивміністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Укрінформ».

Коментуючи наслідки удару росіянами балістичними ракетами по прифронтовому місту Суми минулої неділі, Клименко закликав людей ховатися в укриттях у разі повітряної тривоги упродовж однієї хвилини.

«Було два удари з проміжком 2-2,5 хвилини, 10:15 і 10:17. Удар був по центру міста попередньо ракетою „Іскандер-М“ осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети — понад 2 кілометри за 1 секунду. Ось уявіть собі, 100 кілометрів вона пролетіла до місця ураження менше ніж за 45 секунд. Люди, особливо в прифронтових містах, мають дуже швидко спускатися в укриття, адже дуже часто секунди вартують життя. До хвилини часу всі мають бути в укриттях, а краще — пів хвилини», — наголосив Клименко.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою «Іскандер-М» осколково-фугасної дії, уточнив міністр.

«Осколково-фугасна бойова частина підривається не в повітрі, а при зіткненні з твердою поверхнею. Другий удар був у навчальний комплекс місцевого університету, і найбільше людей саме там загинуло. Був також пошкоджений тролейбус із людьми, які їхали з густонаселених районів Сум до центру міста, багато хто — з дітьми. Бачимо все більше обстрілів прикордоння і саме міста Суми», — зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що на цей час: загинуло 34 особи, з них — двоє дітей 2008 і 2013 року народження, 119 зазнали поранень, близько 40 осіб перебувають у лікарні, з яких 11 — у тяжкому стані.

Нагадаємо, через ракетну атаку на Суми 13 квітня загинули дві студентки Сумського державного університету — Світлана Штепа та Дарія Лобода. Під час ударів одна з ракет влучила по цьому закладу освіти, інша — розірвалась над вулицею.

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