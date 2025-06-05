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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Обстріли Сумщини: Росія застосовує авіацію та нову тактику штурмів

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що армія РФ активно використовує авіацію на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сумська область

Сумська область / © facebook.com/mykhailo.melnyk

Російські війська ведуть інтенсивні обстріли Сумської області, зокрема із застосуванням авіації.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі.

«Якщо говорити про Сумську область і її кордон з Росією, то насамперед варто відзначити, що ворог не припиняє обстріли прикордонних територій. Під вогнем, зокрема, опиняються райони не лише Сумщини, а й Харківської та Чернігівської областей. Проте найбільше ударів припадає саме на Сумську область. На цьому напрямку ворог активно використовує авіацію — здійснює скидання керованих авіаційних бомб і завдає ударів некерованими ракетами», — сказав Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, ці удари супроводжуються спробами прориву малими штурмовими групами. Причому останнім часом ворог розширив географію таких атак: якщо раніше активність спостерігалася поблизу Басівки та Журавки, то тепер фіксуються спроби просування також у напрямках Веселівки та Володимирівки.

Демченко зауважив, що бронетехніку ворог не застосовує.

«Ці малі штурмові групи періодично намагаються просуватися на квадроциклах чи мотоциклах, щоб використовувати швидкість і… максимально просунутися вглиб нашої території», — сказав речник ДПСУ.

Андрій Демченко запевнив, що українські Сили оборони ефективно стримують ворожі атаки.

За словами президента Володимира Зеленського, на фронті в Сумській області одна з найнебезпечніших ситуацій.

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