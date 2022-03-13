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Обстріляли автомобіль: у прокуратурі розповіли подробиці вбивства журналіста зі США на Київщині

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Обстріляли автомобіль: у прокуратурі розповіли подробиці вбивства журналіста зі США на Київщині

Окупанти обстрілюють мирне населення в Чернігівській області, фото / Оперативне командування "Північ"

Російські окупанти застрелили американського журналіста.

13 березня 2022 року в м. Ірпінь збройні сили РФ відкрили вогонь по автомобілю з людьми. Внаслідок обстрілів загинув кореспондент американського видання, громадянин Сполучених штатів Америки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Чоловік отримав смертельне поранення в голову. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Також під час обстрілу окупантами цього автомобілю було поранено ще одного американського журналіста. Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначають, що він не мав акредитації

Ще один журналіст американського ЗМІ поранений. Потерпілого вивезли із зони бойових дій та доправили до лікарні "Охматдит".

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