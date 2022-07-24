Обстріляли Миколаїв і поплатилися: ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300"

Українські захисники в Херсонській області знищили батарею ЗРК "С-300".
Саме з цієї зброї окупанти постійно обстрілювали Миколаїв.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Так, російські окупанти в ніч проти 24 липня випустили по Миколаєву 7 ракет "С-300". У відповідь ЗСУ виявили вороже озброєння та знищили його.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК "С-300" в районі Зеленотропинського. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Відео ймовірно з місця події опублікував український офіцер Анатолій Штефан.
Нагадаємо, в ніч проти 24 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:43, вона тривала 46 хвилин. Російські військові завдали ударів по місту.
Читайте також:
- Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум - мер міста
- Поляки достроково зібрали гроші на "Байрактар" для України
- Добробати об’єднали до 30 тисяч людей, щоб відновлювати будинки на деокупованих територіях