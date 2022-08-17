Обстріляли університет і знищили автопарк: мер Миколаєва розповів про наслідки нічної атаки

У ніч проти 17 серпня близько 2:00 Миколаїв зазнав потужних ворожих обстрілів.

Російська армія атакувала два райони Миколаєва: Центральний та Корабельний. Зокрема, окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300.

Про наслідки нічних обстрілів розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На території закладу розірвалось дві ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено стіни, у корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.

Крім того, від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. За словами мера Сєнкевича, загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в 11 - пошкоджений частково.

У Корабельному районі окупанти атакували приватне підприємство: знищено автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків.

За словами Сєнкевича, на місцях ворожих атак працюють ремонтні бригади. Зокрема, вони відновлюють усі комунікації, а комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов припустив, що країна-окупантка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня. За його словами, зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

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