Обстріляли з танка та переїхали: на Запоріжжі окупанти вбили працівників "Укрпошти", які розвозили пенсії

Росіяни відкрили вогонь по цивільній автівці з людьми, а потім переїхали її.
У Запорізькій області російські окупанти жорстоко вбили двох працівників "Укрпошти", які розвозили людям пенсії та пошту.
Про це 7 березня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Чоловік та жінка працювали за маршрутом через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.
Трагедія сталася по дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка. Назустріч цивільній машині виїхав танк.
"Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього", - йдеться в повідомленні.
Наразі автомобіль із тілами загиблих стоїть на тому самому місці. Працівники "Укрпошти" вчора, 6 березня, приїхали на місце трагедії. Однак вони встигли тільки зробити фото.
"Почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для життя. Розбита машина з тілами загиблих співробітників "Укрпошти" залишилася стояти у полі", - повідомили у військовій адміністрації.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.