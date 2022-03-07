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Обстріляли з танка та переїхали: на Запоріжжі окупанти вбили працівників "Укрпошти", які розвозили пенсії

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Обстріляли з танка та переїхали: на Запоріжжі окупанти вбили працівників "Укрпошти", які розвозили пенсії

pixabay.com

Росіяни відкрили вогонь по цивільній автівці з людьми, а потім переїхали її.

У Запорізькій області російські окупанти жорстоко вбили двох працівників "Укрпошти", які розвозили людям пенсії та пошту

Про це 7 березня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Чоловік та жінка працювали за маршрутом через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. 

Трагедія сталася по дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка. Назустріч цивільній машині виїхав танк

"Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього", - йдеться в повідомленні.

Наразі автомобіль із тілами загиблих стоїть на тому самому місці. Працівники "Укрпошти" вчора, 6 березня, приїхали на місце трагедії. Однак вони встигли тільки зробити фото.

"Почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для життя. Розбита машина з тілами загиблих співробітників "Укрпошти" залишилася стояти у полі", - повідомили у військовій адміністрації.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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