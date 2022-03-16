Обстріляна Сумщина: яка ситуація в області після нальотів російських окупантів

Про гуманітарний коридор з Охтирки уже котрий день з окупантом домовитися так і не можуть.

Понад вісім тисяч людей змогли напередодні вивезти із заблокованих міст та сіл Сумщини.

У Тростянці росіяни затримали майже всю евакуаційну колону - відібрали в людей мобільні телефони і спалили. Мовляв, побачили, що хтось із місцевих хотів їх познімати. І досі, від початку війни, жодного разу не вдалося погодити гуманітарний коридор з Охтирки. Окупанти щоденно нещадно обстрілюють місто. Але воно - не здається, йдеться у сюжеті "ТСН".

Конотоп, Кролевець, Путивль, Шостка, Глухів - на Полтавщину з обстріляної Сумщини їхали колони автобусів і приватних авто. Ситуація напружена і дорога нелегка - про це знають усі. На зустріч транспорт з гуманітарним вантажем - ліками та продуктами для тих, хто залишається.

Понад 8 тисяч людей змогли напередодні вивезти із заблокованих міст та сіл Сумщини

А от про гуманітарний коридор з Охтирки уже котрий день з окупантом домовитися так і не змогли. Ворог нещадно понівечив місто велетенськими вирвами та встелив уламками боєприпасів, часом не розірваних. Велетенські озера з'явилися в Охтирці після авіанальотів та скидання вакуумних бомб - їх ідентифікували за уламками.

А один з мікрорайонів в Охтирці ворог накриває обстрілами майже щодня. Саме там була військова частина. Навіть її руїни не дають спокою окупантам.

За 20 днів війни Росія скинула на місто близько 30 авіабомб і продовжує обстрілювати з Ураганів, Смерчів та Градів. Мститься за відчайдушну та героїчну стійкість захисників, які помирали, але не пускали ворога вглиб країни – перекрили шлях на Полтаву та Дніпро.

Критична інфраструктура знищена - розбомблені ТЕЦ, каналізація, водогін, електромережі. На руїнах ТЕЦ, що обігрівала місто – загинули десятки мирних жителів. Окупанти навіть не давали врятувати поранених . Бомблять і досі.

Але Охтирка - місто відважних - не здається. Напередодні тут народилися дві нові родини. Шлюб уклали у РАГСі, який дивом уцілів під бомбардуваннями.

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