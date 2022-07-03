Зруйновані будинки та психоневрологічний інтернат: Росія весь день обстрілювала Сумську область

Зруйновані будинки та психоневрологічний інтернат: Росія весь день обстрілювала Сумську область

Російські окупанти 3 липня постійно обстрілювали Сумську область.

Через це в регіоні зруйновані будинки та пошкоджений психоневрологічний інтернат.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни за день випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

О 9:30 по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів. Згорів автомобіль.

О 09:45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів.

О 10:00 по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

О 12:00 у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

О 12:30 у напрямку м. Білопілля з території РФ було 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномету.

Тоді ж тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години - ще 20 мін.

О 19:00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

О 20:00 росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини - накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Постраждало троє пацієнтів закладу, їх госпіталізували.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому ЗСУ залишили Лисичанськ.

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