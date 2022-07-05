Обстріляний будинок культури та військові об'єкти: мер Миколаєва показав наслідки ракетних ударів (фото, відео)

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли будинок культури у Миколаєві.

На щастя, загиблих та поранених через ракетний обстріл немає.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Одна з російських ракет сьогодні зранку поцілила у Будинок культури в одному з районів Миколаєва. Будівля зруйнована практично повністю. Постраждалих немає", - повідомив Сєнкевич.

Також миколаївські рятувальники показали, як сьогодні зранку ліквідовували пожежі на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.