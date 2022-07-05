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Обстріляний будинок культури та військові об'єкти: мер Миколаєва показав наслідки ракетних ударів (фото, відео)

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© Управління ДСНС у Миколаєвській області
© Управління ДСНС у Миколаєвській області
© Управління ДСНС у Миколаєвській області
© Управління ДСНС у Миколаєвській області

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли будинок культури у Миколаєві.

На щастя, загиблих та поранених через ракетний обстріл немає. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Одна з російських ракет сьогодні зранку поцілила у Будинок культури в одному з районів Миколаєва. Будівля зруйнована практично повністю. Постраждалих немає", - повідомив Сєнкевич. 

Також миколаївські рятувальники показали, як сьогодні зранку ліквідовували пожежі на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Також російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.

Ввечері Росія також обстріляла Хмельницький район. Було зафіксовано три "прильоти" ракет. 

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