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Обстріляв 9 населених пунктів: у Генштабі повідомили, яку зброю застосовує ворог на Харківському напрямку

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Обстріляв 9 населених пунктів: у Генштабі повідомили, яку зброю застосовує ворог на Харківському напрямку

Фото: Associated Press

Окупант здійснив обстріли не лише з танків.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб", - повідомило командування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як через трактати Путіна у Росії "промивають" мізки дітям та батькам.

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Дата публікації
Перегляди
550
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