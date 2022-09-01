Обстріляв 9 населених пунктів: у Генштабі повідомили, яку зброю застосовує ворог на Харківському напрямку

Окупант здійснив обстріли не лише з танків.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб", - повідомило командування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як через трактати Путіна у Росії "промивають" мізки дітям та батькам.

Читайте також: