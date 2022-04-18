Обстріляють "Градами": окупанти готують провокацію у Херсоні, щоб знайти привід для "референдуму"

Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють у цивільні будинки мирних мешканців.
Росіяни готують провокацію в тимчасово захопленому Херсоні: в районі Антонівського мосту вони розвертають "Гради", щоб обстріляти місто та звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцевих мешканців.
"У районі Антонівського мосту розгортають "гради", щоб ударити по Херсону і звинуватити в цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, щоб "врятувати" місто, провівши там "референдум", – розповів він
Братчук наголосив, що українські військові ніколи не стріляють у цивільні будинки мирних мешканців.
Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".
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