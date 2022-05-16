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"Обстрілювали цивільну інфраструктуру": в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

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"Обстрілювали цивільну інфраструктуру": в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Фото: Associated Press

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, військові злочинці РФ здійснювали вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. 

Крім того, окупанти завдали  авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Вживають заходів щодо логістичного забезпечення військ. 

“На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що РФ утримує маріупольців у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході.

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