Обстрілювали по-звірячому: Зеленський - про ворожу атаку окупантів на Херсон

Під час обстрілу обласної лікарні поранено дві медсестри.

Український президент Воолодимир Зеленський розповів, що станом на вечір відомо про шістьох поранених і трьох загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона.

Про це український лідер сказав у традиційному відеозверненні 29 січня.

"Сьогодні весь день російська армія по-звірячому обстрілює Херсон. Пошкоджені житлові будинки, різні соціальні та транспортні об’єкти – лікарня, пошта, автостанція. В лікарні обстрілом поранено двох жінок – медичних сестричок. Загалом станом на цей час є повідомлення про шістьох поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних унаслідок російського терору", - висловив співчуття глава держави.

Зеленського шокує, що на тлі постійних ракетних та артилерійських атак росіян по українських містах доводиться переконувати міжнародні спортивні організації відмовити державам-терористам.

"У таких умовах, на тлі таких постійних російських терористичних ударів по наших містах і селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста. Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою", - підкреслив глава держави.

Лідер України повідомив, що направив листа французькому президенту Макрону, у якому закликав, щоб представники Росії не змогли брати участь у паризькій Олімпіаді.

Зеленський наголосив, що "ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму. У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися".

Нагадаємо, 29 січня Росія масовано обстріляла з артилерії житлові квартили Херсона. За інформацією ОВА, станом на 17.35 29 січня відомо про 9 постраждалих: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення.

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