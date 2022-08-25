Обстрілювали Україну з маніакальною жорстокістю: до яких злочинів вдавалися росіяни на День Незалежності

День Незалежності для Росії - сакральна дата, якою вони не могли б не скористатися для своїх звірячих справ. Протягом 24 серпня обстрілів з боку РФ зазнали 58 населених пунктів України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він нагадав, що 24 серпня російська армія також завдала ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло понад 20 людей, десятки були поранені.

"Вчорашнє свято Незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно більша кількість обстрілів, ніж ми зазвичай фіксуємо. В результаті таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей", - заявив перший заступник голови МВС .

Крім того, за його словами, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових "мінувань".

"Телефонні терористи "мінували" залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, в яких ішлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей становила майже 3800 осіб", - розповів Єнін.

До слова, на День Незалежності України повітряну тривогу оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин.

Нагадаємо, Подоляк назвав "привітання" Лукашенка клоунадою і пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".

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