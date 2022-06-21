Обстрілювали з артилерії та авіації: Генштаб повідомив про дії росіян на Донеччині

Обстрілювали з артилерії та авіації: Генштаб повідомив про дії росіян на Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донеччині.

На Слов’янському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій, ведуть оборону.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 червня.

Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

На Краматорському напрямку росіяни активних дій не вели, обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупанти не вели. Обстріляли території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

Раніше у Генштабі повідомили, що росіяни закріплюються в Устинівці та Мирній Долині неподалік Лисичанська.

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