"Обстрілювали з мінометів, реактивних систем, артилерії": в Генштабі розповіли, що відбувається на Південному напрямку

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Але обстрілював позиції українських військових.
Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
“Ворог обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Росії Шойгу заявив про зниження темпів "спецоперації".
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