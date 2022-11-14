Обстрілював з танка цивільних людей в Маріуполі: в Україні на 12 років засудили російського окупанта

В Україні до 12 років в’язниці засудили російського танкіста, який обстрілював цивільних людей у Маріуполі.

Російський танкіст, який обстрілював цивільних людей в Маріуполі, проведе 12 років у в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, цивільне населення в Маріуполі обстрілював бойовик терористичної організації “ДНР” на прізвисько “Філ”. Чоловік - оператор-навідник танку Т-72. Він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках міста.

“Рашиста вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон. У ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має “довгу кар’єру” у терористичних угрупованнях “днр”, - розповіли в СБУ.

Бойовик приєднався до терористів у 2014 році, воював на посаді кулеметника. Після чого вже був на посаді стрільця у батальйонах “Сомалі”, “Чечен”, “П’ятнашка”. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України він офіційно приєднався до восьмої армії окупантів як оператор-навідник танку Т-72.

“Наразі, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (“Державна зрада”) та ч. 2 ст. 260 (“Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності”)”, - додали в СБУ.

Що відомо про Маріуполь

На думку колишнього командувача сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенанта Бен Годжес, українські військові можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.

В той час як росіяни в Маріуполі зносять будинки. Таким чином вони намагаються приховати свої злочини. Також окупанти знищили мурал "Мілана", який намалювали на честь дівчинки, яка втратила матір внаслідок обстрілу міста бойовиками 2015 року.

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