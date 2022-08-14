Обстрілює з танків та артилерії: Генштаб ЗСУ повідомив про удари ворога на Харківському напрямку

На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль.

Про це йдеться у повідомленні командування Генштабу ЗСУ.

Ворог також завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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