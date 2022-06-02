Обстрілюють інфраструктуру та намагаються штурмувати: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Обстрілюють інфраструктуру та намагаються штурмувати: в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Російські окупанти на Донецькому напрямку продовжують обстрілювати наші території з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Військові злочинці РФ б’ють по всій лінії зіткнення. Страждає цивільна інфраструктура.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, на Лиманському напрямку окупанти обстріляли цивільні об’єкти в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Злочинці РФ намагалися вести штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Бойові дії тривають. Ворог також активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають”, - зазначили в Генштабі ЗСУ.

У свою чергу на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Там окупанти намагаються посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки.

“Завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших”, - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що Росія нанесла масований ракетний удар по Миколаївщині із застосуванням авіації.

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