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Обстрілюють із артилерії, танків та авіації: захисники Маріуполя про ситуацію на "Азовсталі"

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Обстрілюють із артилерії, танків та авіації: захисники Маріуполя про ситуацію на "Азовсталі"

Фото: Азов. Маріуполь

Російські окупанти продовжують обстріли "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні.

Загарбники обстрілюють українських військових із авіації, артилерії та танків, намагаючись прорвати оборону. 

Про це повідомляє "Азов. Маріуполь". 

Так, лише за минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.

"Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - повідомляють українські захисники. 

Нагадаємо, захисники Маріуполя просять про допомогу в екстракції з "Азовсталі"

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