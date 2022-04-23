Обстрілюють мирні міста та села: у ДСНС розповіли, що окупанти влаштували у Луганській області

У Луганській області російські окупанти атакують мирні міста та села.
Через обстріли в населених пунктах зруйновані майже всі комунікації.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як зазначаються, через обстріли у житлових будинках виникають пожежі. Окупанти цілеспрямовано знищують квартали та мирне населення.
“Рятувальники безперервно гасять пожежі, що виникають через ворожі російські обстріли. В Новодружеську підрозділи ДСНС області вкотре гасили пожежі житлових будинків, в Лисичанську загорівся багатоквартирний будинок. Найгарячіше протягом минулої доби було в Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.
На Луганщині рятувальники також займаються вилученням вибухонебезпечних предметів. З початку війни до піротехнічних робіт фахівці залучались 317 разів.
“Після ворожих атак піротехніки відпрацьовували адреси в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Привіллі, Новодружеську та Малорязанцевому. Основна кількість ВНП, які виявляють наші піротехніки - це артилерійські, реактивні снаряди, касетні елементи”, - наголосили у ДСНС України.
Нагадаємо, що російські окупанти у телефонних розмовах кажуть, що бояться ЗСУ.
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