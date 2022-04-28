Обстрілюють навіть кладовища: у Харкові військові РФ продовжують вбивати мирних українців

Російські окупанти нещадно обстрілюють Харківську область.

У четвер, 28 квітня, вони вкотре відкрили вогонь по житлових районах Харкова. Через це загинула одна людина та двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці", - повідомив Синєгубов.

Також орієнтовно о 12:00 росіяни завдали ударів по одному із східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.

Нагадаємо, російські окупанти по кілька разів на день штурмують місто Рубіжне. ЗСУ відбивають атаки і змушують окупантів втікати з поля бою у Луганській області.

Читайте також: