Обстрілюють позиції ЗСУ: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

Російські окупанти на Сєвєродонецькому напрямку продовжують обстрілювати позиції українських військових.
Гатять росіяни зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки.
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