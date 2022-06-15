Обстрілюють позиції ЗСУ: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

Обстрілюють позиції ЗСУ: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

Російські окупанти на Сєвєродонецькому напрямку продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Гатять росіяни зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки.

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