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Обстрілюють позиції ЗСУ: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

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Обстрілюють позиції ЗСУ: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти на Сєвєродонецькому напрямку продовжують обстрілювати позиції українських військових. 

Гатять росіяни зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки.

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