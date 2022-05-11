"Обстрілюють" Збройні сили: росіяни поширюють фейки на окупованих територіях Запоріжжя

Російські загарбники не припиняють поширювати фейки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Росіяни інформують місцеве населення, що нібито мирних людей обстрілюють Збройні сили України. Зокрема, напередодні вони розганяли інформацію про те, що село Гладке Василівського району атакували саме українці.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

До слова, 9 травня ворожа артилерія обстріляла автомобіль з цивільними поблизу села Білогір’я Пологівського району. Внаслідок прямого влучання снаряду транспортний засіб був підірваний на блокпосту окупантів. Пасажир авто помер на місці, водій отримав поранення.

Нагадаємо, що у Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це бази ЗСУ.

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