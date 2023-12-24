"Обсяги виробництва зброї у РФ зараз менші, ніж на початку повномасштабного вторгнення", — Юсов

Зараз окупанти працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими.

Незважаючи на сбільшення темпів виробництва нових ракет Росією, обсяги агресора зараз менші, ніж взимку 2022 року та на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тим не менше, загроза потужних ракетних атак залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, зараз окупанти працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака - це випробування для ППО України. Щодо темпів виробництва - є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко.

"Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні", - попередив Юсов.

Також представник української розвідки зазначив, що взимку військові РФ вже проводили спроби нападу на енергетичну інфраструктуру України.

"Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається", - зазначив Юсов.

Тим часом в Росії зростає невдоволення війною. Водночас країна-агресорка щоденно здатна призвати до своїх Збройних сил шляхом мобілізації та рекрутингу близько 1000-1200 осіб.

Читайте також: