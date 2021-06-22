ОБСЄ поскаржились, що бойовики обмежують діяльність спостерігачів на Донбасі

Тим часом обстріли українських бійців не припиняються.

На Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі".

Про це заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід під час пресконференції за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"На діяльність місії ОБСЄ накладені серйозні обмеження, особливо на непідконтрольних уряду України територіях. Вони не можуть виконувати свою роботу", - заявила генсек.

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Вона також заявила про важливість відновлення роботи контрольних пропусків в'їзду-виїзду (КПВВ), заявивши, що "практично 96% переходів закриті, що дуже сильно б'є по можливостям людей, які там живуть".

За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

А поки бойовики продовжують ігнорувати режим припинення вогню і від початку цієї доби зафіксовано 3 таких порушення.

Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, повідомляють в штабі ООС. І додають, що неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - зазначають у відомстві.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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