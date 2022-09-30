ОБСЄ засудила спробу анексії українських територій Росією: "Руйнує принцип територіальної цілісності"

В ОБСЄ засудили російську спробу анексії українських територій. Там заявили, що Путін руйнує принцип територіальної цілісності, який лежить в основі основоположних принципів ОБСЄ та міжнародного порядку.

ОБСЄ засудила спробу анексії українських територій Пітіним, про які він заявив сьогодні під час підписання документів щодо “приєднання” захоплених частин України до РФ.

Про це повідомили на офіційному сайті ОБСЄ.

Як стало відомо, діючий глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт, генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла одноголосно засудили спробу анексії Путіним українських територій.

“Незаконна анексія суверенної української території, про яку сьогодні заявив президент Росії Володимир Путін, є неприйнятною. Він руйнує принцип територіальної цілісності, який лежить в основі основоположних принципів ОБСЄ та міжнародного порядку. Ці дії Російської Федерації, які включають військову мобілізацію та безвідповідальні ядерні загрози, призведуть лише до більшої ескалації конфлікту, поставивши під загрозу подальші мільйони життів і спричинивши ще більше безглуздих людських страждань”, - йдеться в офіційній заяві ОБСЄ.

Там також додали, що підписаний Путіним указ є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права, принципів ОБСЄ та Статуту ООН. Це є порушенням зобов'язань, які погодилися всі держави-учасниці.

“Ми знову закликаємо Російську Федерацію вивести всі свої сили з усієї України. Ми також підтверджуємо нашу непохитну підтримку населення України в ці складні часи та його відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, - зазначили в ОБСЄ.

Нагадаємо, що очільник Кремля Путін підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ.

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