"Обурився, що кадирівці живуть у готелях, а звичайні солдати в бараках": ФСБ почала викликати невдоволених "СВО" військових

На бесіди у ФСБ почали викликати незадоволених "спецоперацією" російських військових. Зокрема, співробітники спецслужби вимагають з'явитися "на співбесіду" військовослужбовців Чорноморського флоту.

Про це "Можем объяснить" розповіла дружина офіцера, який брав участь у штурмі Маріуполя, а днями повернувся зі "спецоперації", отримавши тиждень відпустки.

За її словами, після ротації до України з чоловіком спілкувався психолог, який виявляв ставлення військовослужбовця до війни.

"Мій чоловік прямолінійний і висловив свою позицію, що кадировці та інші "елітні" підрозділи живуть у готелях, а звичайні солдати в бараках, у жахливих умовах, без забезпечення та продовольства. Коли підрозділи йшли з Давидова Брода, деяких солдатів просто покинули. Від штурму "Азовсталі" у нього досі під відходняки, там дуже багато його товаришів із 810-ї бригади загинуло", - розповіла жінка.

Сім'я має трьох дітей. Поки що чоловік не ходив на допит.

У російських соцмережах повідомляють про подібні виклики на зустріч до ФСБ. Користувачі розповідають, що на допити викликають військовослужбовців, які виступають проти спецоперації.

Від 1 грудня набув чинності розширений та оновлений наказ ФСБ, який забороняє громадянам повідомляти будь-яку інформацію про військові дії. Крім іншого, заборонено повідомляти про "морально-психологічний клімат у військах". Особи, які передають цю інформацію, можуть бути визнані "іноагентами" .

Нагадаємо, що в Херсонській області мобілізовані на війну росіяни масово втікають з передової. Їх виловлюють гелікоптерами на всій території Приазов'я. Втікають втікачі в бік Маріуполя.

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