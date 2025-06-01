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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Обвалення мостів у РФ: Коваленко пояснив мету Кремля на перемовинах

Москва не передала жодного «меморандуму» з пропозиціями і направляє до Стамбула на переговори делегацію без повноважень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Переговори

Переговори

У неділю, 1 червня, зруйнувалися мости у Брянській та Курській областях РФ. Ці події відбулися за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас «країною-терористом», щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході», — зазначив Коваленко.

Він наголошує: Росія не вперше використовує «підриви під чужим прапором».

«У 1999-му теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для Путіна. Імовірно, до старої тактики повертаються знову — цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції», — пригадує Коваленко.

Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Наша держава давно погодилась на припинення вогню.

«Тому рельсова війна в стилі Другої світової — це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики», — завершив Коваленко.

Нагадаємо, 1 червня у Курській області обвалився залізничний міст під товарним поїздом. Є потерпілі.

Ввечері 31 травня у Брянській області також сталося обвалення автомобільного мосту. Внаслідок інциденту зійшов з рейок пасажирський потяг, який прямував до Москви.

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