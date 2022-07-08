Обвуглені багатоповерхівки: в Сєвєродонецьку більша частина інфраструктури не підлягає відновленню

Окупанти, зокрема, завдали серйозних пошкоджень центральному каналізаційному колектору, зруйнували насосні станції та пошкодили водозабори.

Про це повідомили в обласний Луганській військовій адміністрації.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Александра Стрюка, після деокупації необхідне перепланування та капітальне відновлення комунікацій по всьому місту;

“Більшість багатоповерхівок доведеться будувати з нуля. Коли росіяни штурмували місто, вони знищували будинки кварталами. Били танками по багатоповерхівкам лише заради того, щоб розчистити позиції. Сєвєродончани звертаються до Національної поліції та органів прокуратури з приводу зруйнованого житла або крадіжки майна окупантами”, - наголосив Александр Стрюк.

Він також додав, що від обстрілів окупантів повністю вигорали цілі багатоповерхівки, які більше придатні для життя не будуть.

Нагадаємо, що росіяни намагаються покращити своє тактичне положення на Слов’янському напрямку.

Читайте також: