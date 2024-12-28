"Оце вони попаяні": солдат КНДР в особистому щоденнику пише про "благодатну партію"

В ССО опублікували третю частину нотаток знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонга.

"Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. І він один з них", – зазначає Командування ССО.

Запис показує шокувальні речі про рівень пропаганди тоталітаризму і пропаганди в КНДР – навіть в особистому щоденнику північнокореєць пише про "благодатну та рідну партію", "священний обов'язок" та інші пропагандистські фрази.

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Ось повний переклад третього запису з щоденника військового Північної Кореї, який чомусь вирішив, що захищає Північну Корею на Курщині.

“Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили", – пише солдат про життя в Північній Кореї, де люди досі голодують, живуть у злиднях, а за найменші провини можуть опинитися у концтаборі.

"Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого (тобто диктатора Кім Чен Ина – Ред.)", – продовжує військовий з КНДР.

Гьонг Хонг Джонг пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину.

"Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення у якості головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті", – йдеться у записці.

Джонг вказує, що прагне повернути "довіру, яку мав".

"Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина. Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії", – йдеться в щоденнику рядового Джонга.

Повернутися на тоталітарну батьківщину Джонгу не судилося. Через кровожерливість свого диктатора він загинув на Курщині

Користувачі у коментрях також дивуються міцнстю пропаганди і жахливим тоталітаризмом у КНДР.

Нагадаємо, у другій опублікованій частині нотаток Гьонг Хонг Джонг розписував, як вполювати український безпілотник "на живця". У першій частині Гьонг Хонг Джонг вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи то Йонга) з днем народження.

Також ми писали, що солдати КНДР вбивають себе, аби не потрапити в полон. У Мережі було опубліковано фото знайденої українськими військовими записки у загиблого північнокорейського солдата в Курській області корейською мовою. У ній солдатам наказується не допустити потрапляння в полон, а підірвати себе гранатою.

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