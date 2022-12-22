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Очаківську громаду окупанти обстрілювали чотири рази, поранено дитину: деталі пекельної доби

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Очаківську громаду окупанти обстрілювали чотири рази, поранено дитину: деталі пекельної доби

Фото: Associated Press

Очаківська громада була під щільним обстрілом РФ.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область, у результаті чого є поранені цивільні люди. 

Про це повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім в Telegram зранку 22 грудня.

За його даними, російські тирани 21 грудня завдали артударів по Очаківській громаді. Обстрілювали населений пункт окупанти о 9:30, 12:22, 13:22.

У результаті атак РФ поранено три людини, серед яких 10-річний хлопчик. Також росіянами пошкоджено 16 житлових будинків. 

Крім того, путінські війська з РСЗВ вдарили по Куцурубській громаді о 13:30. На щастя, руйнувань та постраждалих немає.

Уже вночі, 22 грудня, о 00:57 ворог повторно вдарили ракетами по Очаківській громаді. Окупанти знову пошкодили житлові будинки. Постраждалих немає.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, також російська армія у ніч проти 22 грудня вдарила по Дніпропетровщині з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Постраждала 8-річна дівчинка.

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Дата публікації
Перегляди
479
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