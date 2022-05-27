"Очевидно, хто поганий хлопець": що змушує іноземців їхати воювати за Україну

Спецназівець із Південної Кореї приїхав до України, щоб пліч-о-пліч із українськими військовими звільняти нашу землю від «поганих хлопців».

На боці України воюють іноземці з понад 50 країн світу, але їхня точна кількість приховується, йдеться в ТСН.

Південнокорейський морський котик Кен Рі вже травмувався під час виконання бойового завдання. «Я травмував коліно, меніск. Операція, під час якої це сталося, досі триває. Будь-яка інформація може підставити моїх побратимів. Може, пізніше я зможу розказати деталі», - розповідає він.

38-річний Кен боронив Україну майже від початку повномасштабного наступу Росії. «Я побачив по телевізору - Росія напала на незалежну країну. Для мене очевидно, хто поганий хлопець... Просто сидіти вдома, просто ходити на роботу? Просто жити своє звичайне життя? Ні. І я вирішив поїхати допомогти», - запевняє військовий.

Бо має за плечима величезний військовий досвід. «Я виховувався, як солдат, з дуже раннього віку. Я офіцер. І хоч завершив військову справу в 2014 році. В серці я залишаюсь солдатом», - твердить він.

Кен боронив від окупантів Ірпінь на Київщині, потім воював на південному напрямку. Каже, зрозумів, Росія - це зло. « У російських солдатів моралі нема. Я бачив росіян, яких взяли у полон. Вони не готові воювати ментально. І це головна причина того, що вони програють», - певен Кен.

А от українські військові його надихають. «Коли я попрацював з ними, я зрозумів, що вони безстрашні. Я дуже радий, що я на українській стороні», - переконує він.

В Кореї на Кена чекає родина. «Мама дуже хвилюється за мене. І постійно, скільки я тут, скаржиться. Вона завжди каже – ну чому ти, чому. Бо це у мене в крові – бути солдатом, захищати», - твердить легіонер.

Незабаром вони побачаться - Кен змушений повернутися додому на реабілітацію на три наступні місяці. А після знову хоче повернутись.

В Інтернаціональному легіоні оборони України більше 50 національностей. Серез них і 33-річний норвежець Дам’єн. « Я розмовляю на 7 мовах, юрист в цивільному житті. Приїхав до України роки два тому і живу в Києві постійно», - розповідає він.

Він обіймає посаду речника. «Так, це, можливо, не моя батьківщина, але це все-таки мій дім. Я тут жив і до війни. Я теж хочу свій дім звільнити. Хочу повернутися до свого життя», - пояснює Дам’єн.

Проходження служби іноземцями в країнах, де йде війна, регулюється одною із женевських конвенцій. «Правове поле, що вони мають заявити, що вони хочуть поїхати, коли вони приїжджають до України , вони підписують контракт зі збройними силами», - пояснює військовий експерт Олег Жданов.

Тому мають схожі умови з українськими вояками. «Вони ж стають на штатні посади і сума нараховується за тими ж принципами. Як для військовослужбовця українця. У випадку, якщо він отримає поранення, теж буде офіційна виплата з боку держави Україна», - додає Жданов.

Ті ж, хто підтримує Росію, розповідають експерти, навряд оформлені офіційно і матимуть компенсації. Більше того, вони вважаються злочинцями. «Вони в основному використовують практику військових компаній. Ставши найманцями і взявши до рук зброю, вони підпадають під женевську конвенцію і вони рахуються як не комбатанти, вони заздалегідь військові злочинці», - твердить він.

Військові аналітики кажуть, те, що на нашому боці воюють іноземні легіонери, – дуже хороший знак. «Інколи чисельність легіонерів може сягати таких обсягів, що вони можуть впливати на хід бойових дій», - переконує Жданов.

А ще така кількість різних національностей у нашому іноземному легіоні говорить, що нас підтримує світ не лише на словах, а і найціннішим ресурсом - людьми.

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