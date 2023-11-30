Очевидно, що наші спецслужби ефективніші: Подоляк – про вибух на Байкало-Амурській магістралі

За словами Михайла Подоляка, найважливіше – наскільки довго триватиме блокада і скільки Росія недоотримає постачань з Китаю.

Стало відомо, що в ніч проти 30 листопада відбувся потужний вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка слугує єдиним залізничним сполученням Росії з Китаєм. До цього можуть бути причетні українські спецслужби, водночас офіційного підтвердження від них ще не надходило.

Ці події прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє "24 Канал".

Подоляк наголосив, що варто дочекатися офіційного підтвердження сліду українських спецслужб у цьому інциденті, однак загалом вони працюють на території Росії дуже ефективно.

Спецслужби чи партизани

Подоляк наголосив, що зараз в Росії активізувалися різноманітні партизанські рухи. Однак щодо підриву Байкало-Амурської магістралі все ж варто дочекатися даних, які доведуть серйозність і рівень ушкоджень цього логістичного ланцюжка. Найважливіше – наскільки довго продовжуватиметься блокада і скільки Росія недоотримає постачань з Китаю.

"Дочекаємося офіційних коментарів наших спецслужб. Однак те, що вони абсолютно точно контролюють певні процеси в Росії, модерують і мають доступ – це очевидно. Тобто я б сказав, що і СБУ, і ГУР дуже потужно можуть працювати в Росії", – підкреслив політик.

Радник керівника ОП наголосив, що сьогодні українські спецслужби працюють набагато ефективніше з точки зору модерування інформації, ніж російські. Вони мають доступ до інформації, доступ до можливостей відпрацьовувати певні ситуації на території Росії.

"Але варто дочекатися офіційних коментарів, бо я також переконаний, що є і самі громадяни Росії на її території, які досить ефективно знищують певні об'єкти", – резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі, а точніше в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії, пролунав потужний вибух. Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який ворог використовує для військових постачань.