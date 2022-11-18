Очікуємо два транші на млрд євро: Зеленський - про успішну зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії

У п'ятницю, 18 листопада, український президент Володимир Зеленський мав зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який перебував із візитом у Києві. За підсумками переговорів домовилися про два транші макрофіну.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозвернення до українців 18 листопада.

Також читайте Президент повідомив, де склалася найважча ситуація із енергопостачанням

"Говорили з ним зокрема про енергетику. Також детально обговорили фінансову співпрацю між Україною та Євросоюзом, потреби нашої держави у фінансуванні до кінця року і в наступному році. Очікуємо в цьому році два транші макрофіну – 2,5 млрд євро ще в листопаді і 0,5 млрд євро на початку грудня. Обговорили й нові санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені на європейському рівні", - розповів політик.

Окрім цього, Зеленський поспілкувався зі студентською спільнотою Ірландії. Під час виступу лідер України звернувся до ірландців із двома проханнями. Перше – просувати на загальноєвропейському рівні необхідність посилювати санкції проти Росії. Друге – допомагати нам поширювати правду про події в Україні та про російський терор.

Також український президент звернувся до учасників безпекового форуму в канадському Галіфаксі. Він повідомив, що під час виступу "іще раз представив українську формулу миру і запросив Канаду та інших наших партнерів обрати для себе такий компонент формули миру, у якому вони можуть проявити своє лідерство максимально".

"Саме в цьому і є сенс того, як ми викладаємо наші пропозиції щодо відновлення миру. Ми їх розклали на елементи – те, з чого складається російська агресія. І робимо все, щоб знешкодити кожен із цих елементів і щоб через це знешкодити агресора. Я щодня отримую дуже позитивний фідбек у світі на цей наш підхід – провідні лідери підтримують українську конструктивність. І я вірю, що нам вдасться реалізувати нашу формулу миру", - підсумував він.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.