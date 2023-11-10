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"Очікуємо від РФ посилення": очільник Харківської обладміністрації – про ситуацію на Куп'янському напрямку

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"Очікуємо від РФ посилення": очільник Харківської обладміністрації – про ситуацію на Куп'янському напрямку

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Оскільки російські окупанти обрали пріоритетним саме Куп'янський напрямок, у них на меті будь-якої ціною досягти результату.

Російська окупаційна армія провела ротацію на Куп'янському напрямку та завезла додаткові бойові комплекти.

Про це повідомив очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов, посилаючись на дані військової розвідки, передає "Суспільне".

"РФ використовує і важку техніку, йде з танками, броньованими машинами. Характер штурмових дій змінився раніше. Оскільки російські війська обрали пріоритетним саме Куп'янський напрямок, у них на меті за будь-яку ціну досягти результату. Ми очікуємо посилення з їхнього боку, поповнюємо резерви, підсилюємо фортифікаційні споруди", — каже Синєгубов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом 9 листопада 2023 року Сили оборони України відбили сім штурмових атак в районі Синьківки на Куп'янському напрямку.

Раніше повідомлялось, що окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю. 

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Дата публікації
Перегляди
291
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