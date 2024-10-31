"Очікуємо якоїсь підлянки": військові розповіли про ситуацію в Запорізькій області

Зі слів бійців, в районі населених пунктів Гуляйполе, Велика Новосілка триває ротація ворожого особистого складу і переміщення техніки.

Військові, які перебувають на півдні Запорізької області, поблизу міста Гуляйполе і селища Велика Новосілка, кажуть, що є ознаки підготовки ворога до активних дій.

Співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак розповів про це в ефірі "Еспресо" 31 жовтня.

Він поділився інформацією про переміщення ворожої техніки і ротацію людей.

"Є інформація, наші військові кажуть, вони очікують на півдні Запорізької області (Гуляйполе, Велика Новосілка), на стику Запорізької та Донецької областей. Там же раніше у росіян була спроба просування, вони десь на кілометр пройшли, але потім загальмувалися, і наші військові, які там знаходяться, кажуть: "Ми очікуємо від них якоїсь підлянки", - розповів ексспівробітник СБУ.

За його словами, переміщення техніки росіян, ротація особового складу свідчить про те, що триває підготовка до активних дій.

Він додав, що поки не може сказати, чи масштабні вони будуть, чи відбудеться наступ взагалі, але очікування бійців на цій ділянці є.

Нагадаємо, Гуляйполе вже три роки живе без води, світла та тепла. Люди рятуються генераторами, сонячними панелями. Їм привозять воду. Попри щоденні обстріли в місті навіть працюють комунальники.

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