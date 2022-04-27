Очікується активізація боїв на Криворізькому та Миколаївському напрямках - Міноборони

Міноборони України очікують активізацію боїв на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Ціль російських окупантів - вийни на адміністративні кордони Херсонської області.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.
"Очікується активізація бойових дій на Криворізькому і Миколаївському напрямках в районах: Осокорівка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, а також Правдине і Таврійське відповідно. Тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області", – наголосив речник Міноборони.
Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям будуть додатково виплачувати по 30 тисяч гривен.
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