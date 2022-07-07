Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Очікується посилення артобстрілів: у Генштабі попередили, що росіяни нарощують озброєння на Сумщині

Дата публікації
Перегляди
1703
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Очікується посилення артобстрілів: у Генштабі попередили, що росіяни нарощують озброєння на Сумщині

Ілюстрація / Фото: Прес-служба МВС України

Російсько-окупаційні війська нарощують озброєння на Сумському напрямку.

Мешканців Сумської області попереджають про ризик збільшення обстрілів з боку РФ.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Упродовж тижня активність окупантів на Чернігівському, Сумському, Конотопському напрямках характеризувалась авіаударами і обстрілами ЗСУ. Росіяни продовжують нарощувати систему вогневого ураження. 

Зокрема, на Сумський напрямок росіяни перекинули батарею "Гіацинт-Б" і "градів" у напрямку Шостки. Очікується збільшення обстрілів і демонстраційних дій.

Крім того, не виключається діяльність ДРГ в прикордонних районах Рівненської, Волинської, Житомирської, і Київської областей. У Генштабі попередили, що на обʼєктах у Білорусі зберігається можливість провокацій, аби потім звинуватити українців.

Як повідомлялося, російські війська вербують білорусів вступити у війну проти України і облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябрівка". Крім того, найближчим місяцем планується відправити до Білорусі російських військових на навчання.

Читайте також:

Рашисти майже добу безперервно обстрілювали Сумську область: щонайменше десять осель пошкоджено

Рашисти майже добу безперервно обстрілювали Сумську область: щонайменше десять осель пошкоджено
Наступна публікація