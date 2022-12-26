"Очікуйте ДРГ з Білорусі": військовий експерт оцінив загрозу для України з півночі

Російські окупанти найближчим часом можуть посилити провокації на білоруському напрямку, щоб відволікти увагу Збройних сил України. Не виключені спроби перекидання через північний кордон російських ДРГ.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

За словами експерта, росіяни в Білорусі "постійно демонструють якісь рухи, візити туди-сюди, провокації".

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"Я думаю, найближчим часом можна очікувати захід ДРГ на територію України, якісь провокаційні дії російських і білоруських ССО. Нас будуть демонстративно втягувати в білоруський фронт, хоча там сил немає. Для того, щоб створити ці сили, треба як мінімум місяць-два, коли ми говоримо про підготовку стратегічної операції", - заявив він.

Як пояснив Самусь, цінність для росіян білоруської території - "кордон під тисячу кілометрів, і там можна проводити дуже багато операцій як справжніх, так і відволікаючих".

"Це ідеальна територія для відволікання зусиль української армії, яка, наприклад, збирається проводити операцію на півдні або на сході. І в цей момент виникають якісь провокації чи незрозумілі рухи військової техніки в Білорусі чи біля білорусько-українського кордону. Зараз спостерігаються демонстраційні дії, але далі будуть наростати провокативні дії і кроки росіян для того, щоб продемонструвати реальність наступу з Білорусі", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.

Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наступ із Білорусі стане можливим, якщо там будуть накопичуватись російські війська з технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч. За його даними, у РБ фіксується розміщення близько 10 тисяч російських військових.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) також вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в найближчому майбутньому.

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник вважає, що армія Росії може наважитися на повторний наступ на територію України з Білорусі, але успіху не матиме, оскільки в окупантів не залишилося козирів з воєнної точки зору.

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