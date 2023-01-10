Очільниця МЗС Німеччини Бербок з неоголошеним візитом приїхала до Харкова та пообіцяла більше зброї

Німеччина і надалі передаватиме Україні зброю.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неоголошеним візитом відвідала Харків. Її приїзд до останнього не анонсували через заходи безпеки.
Про це пише Handelsblatt.
Анналена Бербок спочатку потягом приїхала з Польщі до Києва. Звідти у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та українського посла у Німеччині високопосадовиця поїхала до Харкова.
У Харкові Бербок відвідала зруйновану через російські обстріли підстанцію та ТЕЦ. Також міністерка побувала у дитячій лікарні та на Салтівці - найбільшому спальному районі Харкова, який знищили російські окупанти.
"Українці показали міністру Харківську обладміністрацію на центральній площі Свободи, зруйновану російськими ракетами 1 березня. У другому за величиною українському місті загинули 29 людей. Відразу після вторгнення в Україну росіяни ненадовго просунулися до околиць міста. Однак вони не змогли там закріпитися і були швидко знову витіснені. Здебільшого вони були змушені відійти з Харківщини у вересні – після наступу українських військ, який відкинув росіян за річку Оскіл", - йдеться у повідомленні.
Анналена Бербок пообіцяла, що Німеччина і надалі передаватиме Україні зброю, щоб ЗСУ звільнили окуповані території від російської навали.
Німецькі танки для ЗСУ: що відомо
Зараз західні партнери обговорюють передавання Україні німецьких танків. Канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками. Про бажання передати ЗСУ західні танки говорять також і у Польщі.
У січні 2023 року в федеральному уряді Німеччини повідомили, що держава передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.
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