Очільниця українського офісу Amnesty International йде з посади після звіту організації

Оксана Покальчук пояснила, що з керівництвом Amnesty International вони розійшлись ціннісно.

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук йде з посади після звіту організації.

Про це Оксана Покальчук повідомила у facebook.

"Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій", — написала Покальчук.

Крім того, звільнилась речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва. Вона наголосила, що український офіс переконував головний офіс організації не публікувати скандальний звіт.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар своєю чергою відреагувала на критику звіту світом. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти і тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.

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