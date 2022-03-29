Очільник Чернігівської області розповів про власні "Чорнобаївки" в регіоні 

ЗСУ регулярно б’ють російські війська.

Збройні Сили Україні продовжують нищити ворогів на Чернігівщині.

Про це повідомив у ранковому відеозверненні очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. З його слів, втрати ворога настільки великі, що не поступаються ситуації, яка склалася в Чорнобаївці. Там захисники України вже 12 разів поспіль розгромили вороже військо.

"Чорнобаївки" на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", – сказав Чаус.

Раніше стало відомо, що починаючи від 24 лютого, початку війни Росії проти України, у Чернігові вже загинули від 350 до 400 осіб. У двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять майже 40 поранених, більшість із яких – цивільні особи. У Чернігові – гуманітарна катастрофа, у місті немає електроенергії та водопостачання.

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