Очільник комітетут ВР пояснив, що означає справедлива мобілізація

Перебування на лінії фронту повинно базуватися на ротаційній основі.

Питання мобілізації в Україні є комплексним. Першочергово це питання стосується ротації військових.

Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю АрміяInform.

З його слів, перебування на лінії фронту повинно базуватися на ротаційній основі, а також потрібне законодавче визначення терміну перебування на передовій.

На думку Завітневича, справедливість мобілізації визначатиметься справедливими механізмами її організації та проведення.

"По-перше, це об’єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов’язаних, чітке визначення їхніх обов’язків щодо своєчасного надання у встановлений порядок даних про себе. Отже, справедлива мобілізація — це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів", - сказав Завітневич.

Він також зазначив, що кожен громадянин визначеної вікової категорії повинен або воювати, або працювати на перемогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про справедливу мобілізацію.

"Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", – заявив президент.

Напередодні Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до тексту документів, воєнний стан і мобілізацію подовжено на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

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